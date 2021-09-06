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Голикова объяснила невозможность отмены МРОТ

Анна Назайкина
15:32 06.09.2021
Ранее в Госдуме выступили с предложением отменить минимальный размер оплаты труда.
Голикова объяснила невозможность отмены МРОТ
© Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress
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Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова заявила, что отмена минимального размера оплаты труда, по ее мнению, может привести к хаосу.

«МРОТ и прожиточный минимум. У них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена - это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы для чего нужен МРОТ, какой он», - заявила она на Всероссийской неделе охраны труда.

Кроме того, Голикова добавила, что на прожиточный минимум сегодня завязано большое количество пособий и соцвыплат, которые зачастую невозможно трансформировать, так как это связано с социальным благосостоянием россиян.

Ранее в Госдуме выступили с предложением отменить минимальный размер оплаты труда. Тогда подчеркивалось, что заработная плата в России при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума.

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