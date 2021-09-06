Лавров заявил, что диалог между РФ и США по работе посольств никуда не движется

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что диалог России и США по возобновлению нормальной работы диппредставительств «никуда не движется». Об этом Лавров рассказал журналистам.

Он отметил, что в визовых вопросах Вашингтон пытается прибегнуть к неприличному давлению на Москву, чтобы выторговать себе односторонние преимущества.

«У нас в отношении дипломатического персонала двусторонний диалог идет, но никуда не движется. Топчется на месте по большому счету», - рассказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Россия попросила США привести состав посольства в соответствие с количеством российских дипломатов.

«У нас сейчас паритет объявлен. Они заявили, что им не хватает рабочих рук, поэтому они вынуждены закрыть генеральное консульство и вынуждены практически заморозить всю работу по выдаче виз. Это опять попытки неприличного давления и попытки выторговать себе какие-то односторонние преимущества», - заключил Сергей Лавров.

Ранее Лавров сообщил, что Соединенные Штаты одержимы нереализуемой задачей по остановке газопровода «Северный поток - 2». Вашингтон, по словам Лаврова, не изменил своей позиции по проекту, хотя и понимает, что остановить его уже невозможно.