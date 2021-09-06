В посольстве РФ в Гвинее отреагировали на ситуацию с игроком «Локомотива» Камано

В посольстве России в Гвинее в разговоре со «Звездой» прокомментировали ситуацию с нападающим футбольного клуба «Локомотив» Франсуа Камано, который не может вылететь в Москву, чтобы присоединиться к своей команде, из-за гвинейского государственного переворота.

«Ни сам футболист, ни его представители к нам не обращались. В целом авиасообщение с Конакри сейчас приостановлено», - сказал пресс-атташе российского дипломатического представительства Радион Садыков.

Ранее на официальном сайте «Локомотива» появилось сообщение о том, что футбольный клуб предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Было добавлено, что спортсмен находится на постоянной связи с сотрудниками ФК.

Напомним что накануне, пятого сентября, глава мятежников полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске гвинейского правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Военные мятежники в Гвинее ввели комендантский час на всей территории государства. В связи с этим были заблокированы все возможности въезда и выезда в страну.