В «Локомотиве» рассказали о ситуации с «застрявшим» в Гвинее игроком Камано

Футбольный клуб «Локомотив» делает все возможное, чтобы нападающему Франсуа Камано, который в связи с обстановкой в Гвинее не может вылететь в Москву, удалось присоединиться к своей команде. Об говорится в сообщении пресс-службы ФК, размещенном на официальном сайте «Локомотива».

«Футбольный клуб "Локомотив" предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации. Франсуа находится в своем доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба», - сообщили в пресс-службе клуба.

В воскресенье, пятого сентября, глава мятежников полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске гвинейского правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Военные мятежники в Гвинее ввели комендантский час на всей территории государства. В связи с этим были заблокированы все возможности въезда и выезда в страну в течение недели.

Напомним, что Камано начал играть за красно-зеленых летом 2020 года, подписав с клубом контракт до 2024 года. Следующий матч на ЧМ России «Локомотив» проведет 11 сентября. В этот день команда сразиться с «Крыльями Советов».