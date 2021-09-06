Мишустин призвал четко организовать работу по выплатам военным

Российское правительство оперативно проработало решения, чтобы реализовать инициативу президента РФ Владимира Путина по выплатам военнослужащим, заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин. Он призвал организовать работу четко, чтобы все, кому положена данная поддержка, своевременно ее получили.

«Прошу руководителей министерств и ведомств организовать эту работу так, чтобы все, кому положены президентские выплаты, своевременно их получили», - сказал Мишустин на заседании кабмина.

Сегодня военнослужащим и силовикам начали перечислять единовременные выплаты в 15 тысяч рублей. Указ о дополнительной мере поддержки подписал на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин.

Выплаты получат те, кто проходит службу по контракту, а также курсанты военных вузов и сотрудники правоохранительных органов. Ее размер будет одинаков вне зависимости от званий и должностей.