Посольство РФ прокомментировало ситуацию с россиянами в Гвинее
В африканской стране, где силы национального спецназа задержали президента, находится около 500 граждан РФ.
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Дипломаты в российском посольстве в африканской Гвинее не получали запросов о помощи от граждан России. В стране, где произошла попытка государственного переворота, сейчас находится около 500 россиян, пишет ТАСС.
Как сообщили в ведомстве, дипмиссия РФ расположена далеко от центра города, и обстановка около нашего здания пока совершенно спокойная.
Силы национального спецназа сегодня после обстрела президентского дворца задержали главу государства Альфу Конде и еще несколько высокопоставленных должностных лиц.
В видеообращении руководящий мятежом полковник Мамади Думбуя заявил, что в ближайшее время произойдет роспуск правительства, отмена конституции, а границы государства будут закрыты.