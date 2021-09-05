Посольство РФ прокомментировало ситуацию с россиянами в Гвинее

Дипломаты в российском посольстве в африканской Гвинее не получали запросов о помощи от граждан России. В стране, где произошла попытка государственного переворота, сейчас находится около 500 россиян, пишет ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, дипмиссия РФ расположена далеко от центра города, и обстановка около нашего здания пока совершенно спокойная.

Силы национального спецназа сегодня после обстрела президентского дворца задержали главу государства Альфу Конде и еще несколько высокопоставленных должностных лиц.

В видеообращении руководящий мятежом полковник Мамади Думбуя заявил, что в ближайшее время произойдет роспуск правительства, отмена конституции, а границы государства будут закрыты.