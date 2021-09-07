Врачи рассказали, что стоит изменить в жизни для борьбы с бессонницей

Для решения проблем с бессонницей и нарушениями сна рекомендуется наладить внутренние ритмы в организме человека и начать соблюдать режим дня. Об этом в эфире программы «Скрытые угрозы» рассказал нейрофизиолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов.

«Жизнь - это ритм. Ритм сна и бодрствования - это один из основных ритмов. Ритмы встроены во все наши уровни организации от клетки до мозга. Работая с людьми 85-90 лет, у которых, так называемая, мощная патология и 4-5 сопутствующих заболеваний, я налаживаю их ритм жизни. Если мне это удается - то эти люди чувствуют себя гораздо лучше. И это даже отмечается на ряде объективных показателей», - заявил врач.

Гормон засыпания мелатонин помогает человеку погрузиться в здоровый сон, но некоторые люди сами мешают его выработке в организме. По словам кандидата медицинских наук Анны Калегановой, именно соблюдение определенного режима дня поможет получить мелатонин в достаточном количестве.

«Засыпать нужно обязательно до 12 часов ночи, чтобы сохранить природный биоритм. Мелатонин вырабатывается в определенные часы. Это происходит как раз, где-то после 12 ночи и до 4 утра. И самый важный фактор для выработки мелатонина - это темная комната. Нужно исключить все активности, просмотр телефонов или телевизора, или употребление кофе на ночь», - объяснила специалист.

Ранее, ученые Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура опубликовали исследование переболевших COVID-19 людей и выяснили, что среди 10% из них в течение полугода сохраняются симптомы бессонницы, усталости и головокружения.