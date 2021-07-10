Ученые рассказали, как долго остаются симптомы у переболевших COVID-19

Ученые Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура выяснили, сколько по времени у переболевших коронавирусной инфекцией держатся симптомы заболевания. У 10% переболевших в течение полугода с момента заражения остаются стойкие синдромы заболевания: кашель, одышка.

Несмотря на то, что COVID-19 воздействует в основном на легкие, он также, по мнению ученых, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет газета Straits Times.

На данный момент ученые не выяснили, по какой причине симптомы заболевания сохраняются даже после выздоровления.

Исследование было проведено в январе 2020 года, в нем приняли участие 288 пациентов государственных поликлиник.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что у каждого третьего пациента, инфицированного индийским, или дельта-штаммом коронавируса, возникает дисфункция органов ЖКТ.