Шойгу рассказал о перспективах создания в России «Кедрового тракта»

Альтернативой Суэцком каналу и Новому шелковому пути может стать «Кедровый тракт». Об этом заявил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«Нам нужно построить современный "Кедровый тракт" - безопасный и эффективный маршрут между Европой и Китаем. Необходимость такого транспортного коридора, причем, прежде всего, безопасного, уже очень четко обозначилась, стоит только вспомнить последние события с блокировкой Суэцкого канала, нападения пиратов, а также текущую ситуацию в Афганистане. Это важно и для международных транспортных потоков. А для России "Кедровый тракт" имеет огромное значение еще и как возможность интеграции в глобальные производственные цепочки между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом», - сказал он в интервью РБК.

Производственные центры в Сибири с доступом к «Кедровому тракту» создадут возможность перемещения материалов и комплектующих между участниками производственных цепочек. В рамках данного проекта, считает министр, необходимо модернизировать Транссибирскую магистраль. Линию необходимо перевести на электротягу, должны появиться новые мосты, тоннели, главные и второстепенные пути, что делает проект сложным, но не менее важным.

Ранее министр обороны рассказал, где в Сибири могут появиться новые города. По мнению Сергея Шойгу, производственные центры по глубокой переработке древесины и редкоземельных металлов можно построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.