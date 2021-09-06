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Внук Королева рассказал об «очень впечатляющих» экспонатах на заводе SpaceX Маска

Иван Линдеманн
11:53 06.09.2021
Пятого сентября глава компании лично провел экскурсию для Андрея Королева и его сына Павла.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Внук создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева посетил американский завод SpaceX по приглашению Илона Маска. В воскресенье, 5 сентября, глава компании лично провел экскурсию для Андрея Королева и его сына Павла.

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ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Нас встретили по-королевски, не побоюсь этого слова, провели часовую экскурсию нам с сыном Павлом по сборочным цехам, это очень впечатляюще. У них некоторые части ракет выставлены в качестве экспонатов прямо в зале, где работают рабочие. Очень приятные лица рабочих. Это молодые ребята. Я, к сожалению, должен констатировать, возрастной состав наших сборщиков немного отличается», - рассказал внук Королева.

Также Андрей отметил, что Маск с уважением относится к его дедушке. Это отразилось даже на названиях залов завода.

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ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Один из залов у них называется «Королев», что, конечно, очень приятно. Есть залы "Гагарин", "Циолковский". Маск с огромным уважением относится к дедушке. Спасибо ему большое за это», - подчеркнул он.

Также внук Королева рассказал, с какими трудностями им пришлось столкнуться перед встречей с главой SpaceX.

«Поездка планировалась очень давно. Собственно говоря, она планировалась с того дня, как мы с ним чуть больше года назад поговорили по телефону. Но дальше ковидные ограничения наложили серьезные рестрикции на это дело. У меня был запланирован самый большой ортопедический конгресс в мире, запланирована поездка в Калифорнию, и мы все время держали связь с его личной помощницей, которая отвечала за наш визит. Получили подтверждение уже за несколько дней до встречи о том, что встреча может состояться. Не очень была ясна локация на самом деле: или Калифорния, или Техас. Но Илон прилетел-таки в Калифорнию», - рассказал Королев.

Внук создателя советской ракетно-космической техники очень удивился тому, как на Маска охотятся журналисты.

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ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«У нас была назначена встреча на семь часов. Мы видели, как буквально за 15-20 минут до встречи самолет Илона приземлился. У него аэропорт - прямо на территории SpaceX, это его собственный аэропорт. Туда тут же прилетел новостной канал. Так, как за ним охотятся, - не дай бог так жить», - заключил Андрей Королев.

Напомним, что по инициативе Сергея Королева и под его руководством был осуществлен запуск первой межконтинентальной баллистической ракеты, первого искусственного спутника Земли, первый полет человека в космос и первый выход человека из корабля в космическое пространство.

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