Потомки Сергея Королева посетили завод SpaceX по приглашению Маска
Потомки советского конструктора ракетной техники Сергея Королева посетили завод SpaceX по приглашению Илона Маска. Об этом рассказал Андрей, внук Сергея Королева, на своей странице в Facebook.
«Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и Crew Dragon. Продолжайте двигать мир вперёд, мистер Маск!», — сообщил Королев.
На опубликованных фотографиях он со своим сыном Павлом и Илоном Маском стоят около офиса SpaceX.
Ранее Илон Маск заявил, что в 2022 году может появиться робот-гуманоид Tesla Bot, который будет выполнять работу, связанную с нейронными сетями и новым суперкомпьютером Dojo.