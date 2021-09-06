Нарышкин рассказал, как советская разведка помогла спасти Красную армию от биооружия Японии

Советская разведка помогла спасти Красную армию от биологического оружия Японии. Об этом рассказал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Выступая на форуме «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», он заявил, что это произошло в 1939 году во время боев на Халхин-Голе.

«Болезнетворные бактерии были выпущены в реку, но следует отдать должное советской разведке, наши части были об этом предупреждены и заблаговременно применили меры защиты. А вот сами японцы по иронии судьбы понесли в этой атаке серьезные потери», - отметил Нарышкин.

Напомним, что 25-30 декабря 1949 года в ходе Хабаровского процесса стало известно о планах милитаристской Японии по ведению войны против СССР. Тогда мир впервые узнал о готовящейся бактериологической войне. Ее удалось предотвратить Красной армии во время Дальневосточной кампании в августе 1945 года.

Ранее на этом же форуме заместитель председателя Следственного комитета РФ Александр Федоров заявил, что бесконтрольное расширение сети биологических лабораторий США по периметру российских границ вызывает озабоченность как у Москвы, так и у мирового сообщества.