Военный эксперт объяснил, зачем Вооруженным силам нужны резервисты

Министерство обороны России решило увеличить число резервистов в армии. Пойти на такой шаг ведомство смогло, поскольку на эти цели появились средства. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.

«Те планы, которые в свое время были свернуты по числу контрактников в организованном резерве - они из-за недостатка средств не были реализованы. Сейчас такие возможности появляются, поэтому больше людей будут подписывать контракт на состояние в резерве», - сказал он.

Также Мураховский напомнил, что подготовка резерва ведется: он регулярно участвует в мероприятиях Вооруженных сил и задействован практически во всех учениях.

«Например, на учениях "Восток-2018" достаточно большой контингент резерва привлекался в том числе к развертыванию частей на Камчатке. Сейчас, как я понимаю по сообщениям Минобороны, будет проведена тренировка в развертывании частей в Калининградской области», - отметил эксперт.

Впервые резервисты стали привлекаться к мероприятиям подготовки Вооруженных сил РФ с 2016 года. Насколько будет увеличена их численность, пока не уточняется.