В России пропаганду нацизма могут приравнять к экстремистской деятельности

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов предложил приравнять пропаганду нацизма к экстремизму. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на международном научно-практическом форуме «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

«Считаю необходимым включение реабилитации, оправдания и пропаганды нацизма в понятие экстремистской деятельности», - сказал Краснов.

Он пояснил, что это позволило бы значительно расширить возможности противодействия подобным явлениям. Краснов также полагает, что необходимо разработать дополнительную правовую регламентацию увековечения памяти мирного населения СССР, которое подвергалось изгнанию и истреблению в годы Великой Отечественной войны.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает демонстрировать изображения высокопоставленных нацистов в случае, когда при этом есть признаки пропаганды или оправдания нацизма.