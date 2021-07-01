Путин подписал закон, запрещающий демонстрацию нацистских иерархов

Владимир Путин подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию изображений нацистских иерархов.

«В Российской Федерации запрещается использование, в том числе, публичное демонстрирование, нацистской атрибутики либо символики, сходных до степени смешения с нацистской атрибутикой либо символикой, а также являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала), как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах», - говорится в тексте закона.

Важно понимать, что все вышеперечисленное не относится к изображениям атрибутики, символики или руководителей, в которых отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Также президент подписал закон, запрещающий отождествлять роли СССР и Третьего рейха во Великой Отечественной войне.