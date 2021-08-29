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Шойгу рассказал о соревновании с Герасимовым на трассе танкового биатлона

Ян Брацкий
16:17 29.08.2021
Перед стартом состязаний Сергей Шойгу лично опробовал трассу танкового биатлона в качестве механика-водителя.
Шойгу рассказал о соревновании с Герасимовым на трассе танкового биатлона
© Фото: ТРК "Звезда"
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу рассказал подробности неформальных соревнований с главой Генштаба Валерием Герасимовым на танках Т-80 и Т-72. Это произошло во время инспекционной поездки главы оборонного ведомства на полигон Алабино перед стартом АрМИ-2021.

«Мы с начальником генерального штаба, там было еще двое человек, их может, не очень показали, это два зама, и был губернатор Московской области. Мы решили, но тут генерал армии Герасимов немножко, он правда говорит, что не пытался лукавить, но он сел на Т-72, а я на Т-80. Т-72 по сравнению с Т-80 там посвободнее, как у нас говорят, как он говорит, там как в двухкомнатной квартире, а тут не просто. И хотелось почувствовать то, что чувствуют наши ребята, которые не только участвуют в этих армейских играх», - рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».

Глава Минобороны тогда лично опробовал трассу, на которой военнослужащим предстояло продемонстрировать свои умения и выучку за рычагами многотонных боевых машин.

Конкурс «Танковый биатлон» имеет особое значение для Международных армейских игр. С этого состязания в 2013 году АрМИ берут свое начало. Впервые на полигоне сошлись сборные России, Белоруссии, Армении и Казахстана. С тех пор, биатлон на танках является одним из самых зрелищных конкурсов Игр.

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