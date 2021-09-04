Twitter, Telegram и Facebook могут получить многомиллионные штрафы из-за запрещенного контента

Компаниям Telegram, Facebook и Twitter могут получить штрафы в общей сложности в 72 миллиона рублей из-за отказа удалить запрещенный контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 422 Мировой судебный участок Таганского района, где будут рассматриваться соответствующие протоколы.

«В суд поступили два протокола в отношении Telegram, составленные по ч. 4 ст. 13.41. КоАП РФ. Максимальная санкция за это правонарушение составляет штраф до 8 млн рублей. Заседание суда, на котором будут рассматриваться эти протоколы, назначено на 14 сентября», - говорится в сообщении.

Кроме того, еще два и пять протоколов по той же статье поступили в отношении Telegram и Facebook соответственно. Все заседания, как планируется, состоятся 14 сентября.

«Таким образом, с учетом всех протоколов, поступивших в суд, Facebook грозит штраф в 40 млн рублей, Twitter - 16 млн, Telegram - также 16 млн рублей», - сообщили в судебном участке.

В конце августа стало известно, что Facebook, Twitter и WhatsApp были оштрафованы на 36 миллионов рублей за нелокализацию баз данных российских пользователей на территории страны.