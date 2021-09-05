Инфекционист рассказала, чем можно заразиться через смартфон

На поверхности смартфона может жить большое количество опасных микробов. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказала инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская.

Как отметила врач, ученые из британского Университета Суррея провели исследование, в ходе которого были взяты смывы с гаджетов обычных людей. Было обнаружено, что смартфоны являются рассадниками болезнетворных бактерий.

«В рамках исследования было проверено 30 телефонов обычных людей. Оказалось, что в некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза», - объяснила медик.

По словам Очинской, бактерии могут вызывать такие серьезных заболеваний, как кожные и кишечные инфекции, пневмония и менингит. Именно поэтому специалист порекомендовала раз в день очищать поверхность гаджета.

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