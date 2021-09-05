Дуров заявил, что Netflix и TikTok контролируют разум

Частое потребление контента из интернет-ресурсов, в частности Netflix и TikTok, приводят к тому, что человек теряет контроль над собственным разумом. Такого мнения придерживается основатель Telegram Павел Дуров. По его мнению, алгоритмы рекомендации этих сервисов лишают людей креативности и продуктивности.

«Чтобы быть креативным и продуктивным, мы должны очистить наши головы от липкой грязи нерелевантного контента, который ежедневно предлагают нам алгоритмы, чтобы стать творческими и продуктивными. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом», - написал Дуров.

Ранее Дуров сообщил, что с 2018 года знал о том, что его телефон находится в списке устройств, за которыми может вестись слежка при помощи специальных программ. Он считает, что все используемые им телефоны скомпрометированы.