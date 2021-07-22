Дуров заявил, что с 2018 года знал о потенциальной слежке за его телефоном

Создатель популярного мессенджера Telegram и социальной сети ВКонтакте Павел Дуров сообщил, что с 2018 года знал о том, что его телефон находится в списке устройств, за которыми может вестись слежка при помощи специальных программ.

«С 2018 года мне было известно, что один из моих телефонных номеров был включен в список потенциальных целей для осуществления слежки», - написал Дуров у себя в Telegram.

Он подчеркнул, что не находился в удивлении от этого факта, поскольку с 2011 года привык считать, что все используемые им телефоны - скомпрометированы.

Дуров добавил, что любой, кто получит доступ к его личным данным, будет разочарован, потому что не сможет найти там никакой важной информации.