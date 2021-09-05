Врачи рассказали о состоянии отравившихся школьников в Нижнем Новгороде

Главный врач детской инфекционной больницы №8 Павлович Лилия рассказала о состоянии учащихся гимназии № 13 в Нижнем Новгороде, которые ранее были госпитализированы с отравлением.

«Дети находятся на стационарном лечении. У них признаки кишечной инфекции вирусной теологии. Они находятся здесь, получают обследование, лечение, состояние средней степени тяжести», - сказала она.

По словам медика, с данными симптомами обращаются дети со всех районов Нижнего Новгорода и области. Врач считает, что это связано с окончанием сезона отпусков и массовым возвращением детей в город.

«Это ситуация обычная для осени, поэтому поводов для беспокойства нет. При появлении данных симптомов необходимо соблюдать питьевой режим, принимать сорбенты и обращаться за медицинской помощью», - объяснила Павлович.

Как правило, отметила она, состояние таких пациентов средней степени тяжести, они находятся под наблюдением врачей участковой службы и стационарного лечения им не требуется.

Ранее стало известно, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела об отравлении 24 школьников.