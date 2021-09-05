Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела об отравлении нижегородских школьников

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области доложить о ходе расследования уголовного дела об отравлении 24 школьников. При этом дело будет контролироваться в центральном аппарате СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области А.С. Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления школьников, возбужденного по ч.1 ст.238 УК РФ», - сообщается на официальном сайте СК РФ.

Ранее по факту отравления школьников в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Органами прокуратуры совместно со специалистами Роспотребнадзора была проведена незамедлительная проверка гимназии.