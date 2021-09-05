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СМИ раскритиковали Зеленского за «сокрытие» от украинцев информации о развитии страны

Алексей Курильченко
06:48 05.09.2021
По мнению американского издания, Зеленскому следовало посоветоваться с украинцами, прежде чем показывать в США план развития страны и просить денег.
СМИ раскритиковали Зеленского за «сокрытие» от украинцев информации о развитии страны
© Фото: Mohammad Javad Abjoushak Keystone Press Agency Globallookpress
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Решение президента Украины Владимира Зеленского показать в США план трансформации страны удивило журналистов. По мнению обозревателя National Interest, украинскому лидеру следовало бы сначала продемонстрировать план жителям страны.

«Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и недоумевали, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», - говорится в статье.

По мнению журналиста, Зеленский принял такое решение для того, чтобы запросить у США как можно больше денег.

«Зеленский уехал с деньгами. Вашингтон выдал Украине 60 миллионов долларов на противостояние России, 45 миллионов на гуманитарные нужды и еще 12,8 миллионов на борьбу с COVID-19. При этом президент Украины заявил, что стране требуется еще 22 миллиарда долларов на улучшение флота», - говорится в статье.

Ранее, 2 сентября, в Америке состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Это первый визит главы Украины в статусе президента к американскому коллеге.

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