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Лавров обратился к участникам форума «Хабаровский процесс»

Анна Назайкина
07:00 06.09.2021
Хабаровский процесс впервые засвидетельствовал ужасы применения биологического оружия, отметил глава МИД РФ.
Лавров обратился к участникам форума «Хабаровский процесс»
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Российская дипломатия будет пресекать попытки ревизии общепризнанных итогов Второй мировой войны. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, обращаясь к участникам форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы».

«Общепризнанные итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе Всемирной организации, незыблемы. Российская дипломатия будет и впредь пресекать попытки их ревизии, кем бы они ни предпринимались», - сказал он.

Как отметил министр иностранных дел, годы войны унесли миллионы жизней, события тех лет стали наиболее трагическими  в истории человечества.

«Ваш форум посвящен прошедшему в декабре 1949 года в Хабаровске трибуналу над группой японских военных, виновных в создании химического и бактериологического оружия, а также его испытаниях на живых людях.

Отечественные дипломаты убедительно разъяснили союзным державам причины, почему этот суд был необходим», - заявил глава ведомства.

Лавров напомнил, что преступления «отряда №731» и других японских подразделений, которые проводили опыты над живыми людьми, не были достаточно отражены в материалах Токийского трибунала.

«В данном контексте Хабаровский процесс стал важнейшим дополнением суда в Токио, поскольку впервые засвидетельствовал ужасы применения биологического оружия...Важно, чтобы и нынешнее, и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов, оставивших кровавый след в истории человечества», - подчеркнул он.

Также глава российского внешнеполитического ведомства напомнил  о скором открытии в Нью-Йорке 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В связи с этим, заявил Лавров, следует указать на то, что общеизвестные результаты Второй мировой, которые были закреплены в Уставе ООН, являются незыблемыми.

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