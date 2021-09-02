Рассекречены документы о японском «чумном» оружии времен ВОВ

В Японии в годы Второй мировой войны создавались технологии убийства средствами бактериологического оружия, говорится в рассекреченных документах Архива внешней политики России, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В частности, был представлен список японских военных преступников, которые разрабатывали различные виды такого оружия и испытывали его на людях. В перечне значится 48 фамилий. Так, был упомянут полковник Оота. Ему принадлежала задумка производить шоколадные изделия с бактериями сибирской язвы.

Также в рассекреченных материалах был отмечен идеолог и организатор японской программы по бактериологическому оружию Сиро Исии. Он предложил идею использования разносящих чуму блох как средство массового поражения людей. Этой мыслью вдохновился один из японских инженеров.

«Инженер Танака – конструктор специальной трости с блохами», - говорится в документе.

Как отмечается в архивах, в начале 1930-х годов Исии, микробиолог по образованию, предложил руководству военного министерства создавать собственное бактериологическое оружие. Также Исии был руководителем специального отряда 731 Квантунской армии - там активно шла его разработка, а также проводились испытания на живых людях. Велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами.

Всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трех тысяч человек, над которыми проводились жестокие опыты, следует из воспоминаний сотрудников отряда. Как было отмечено, в качестве подопытных использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря «Хогоин».

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