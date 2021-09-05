Три человека погибли в Вашингтоне при стрельбе

В Вашингтоне неизвестные открыли по прохожим стрельбу из автомобиля и скрылись. В результате нападения погибли три человека, еще трое ранены. Об этом сообщил руководитель управления полиции округа Колумбия Роберт Конти.

«В результате стрельбы погибли три человека. Еще трое госпитализированы с не угрожающими их жизням ранениями», - сообщается в Twitter полиции округа.

Конти отметил, что насилие с применением огнестрельного оружия является «болезнью американского общества». Полиция объявила награду в 75 тысяч долларов за информацию о стрелках.

Ранее СМИ сообщили о том, что в американском штате Индиана работник завода открыл огонь по коллегам и убил двух женщин. После стрельбы, подозреваемый попытался скрыться с места на автомобиле, но попал в аварию и был задержан.