СМИ: две женщины убиты при стрельбе у завода в США
Стрельба произошла на автостоянке у предприятия, мотивы нападения на людей полиции пока неизвестны.
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По данным СМИ, в американском штате Индиана работник завода открыл огонь по коллегам и убил двух женщин до того, как сотрудники полиции смогли ему помешать. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на местного шерифа.
Трагедия произошла на автостоянке у завода. После стрельбы, рассказали в СМИ, подозреваемый попытался скрыться с места на автомобиле. Однако, почти сразу он попал в аварию и был задержан, сообщает телеканал.
Полиция пока не сообщала о возможных причинах произошедшего. Подробности устанавливаются.