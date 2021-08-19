СМИ: две женщины убиты при стрельбе у завода в США

По данным СМИ, в американском штате Индиана работник завода открыл огонь по коллегам и убил двух женщин до того, как сотрудники полиции смогли ему помешать. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на местного шерифа.

Трагедия произошла на автостоянке у завода. После стрельбы, рассказали в СМИ, подозреваемый попытался скрыться с места на автомобиле. Однако, почти сразу он попал в аварию и был задержан, сообщает телеканал.

Полиция пока не сообщала о возможных причинах произошедшего. Подробности устанавливаются.