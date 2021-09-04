Путин поздравил лучников с победой на Паралимпийских Играх

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов с победой в смешанных соревнованиях по стрельбе из лука. Маргарита Сидоренко и Кирилл Смирнов завоевали золото на Паралимпийских играх в Токио. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Уважаемые Кирилл Владимирович и Маргарита Сергеевна! Поздравляю вас с победой на Паралимпийских играх в Токио. Вы проявили высокое мастерство и выдержку и по праву заняли „золотую“ ступень пьедестала почёта. Уверен, этот яркий успех вдохновит вас на новые свершения в жизни и спорте. Желаю удачи и всего самого доброго», — говорится в поздравлении.

Ранее сборная РФ опередила США в медальном зачете Паралимпиады. В предпоследний день игр российские спортсмены выиграли сразу 10 медалей разного достоинства.