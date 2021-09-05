Россию и Китай планируют пригласить на встречу G7 по Афганистану

Анонсирован план проведения на следующей неделе встречи глав министерств иностранных дел стран Большой семерки (G7), основной темой обсуждения которой станет ситуация в Афганистане. При этом в переговорах возможно участие Китайской Народной Республики и России.

«Для обсуждения ситуации в Афганистане Группа семи на следующей неделе проведет переговоры на уровне руководителей внешнеполитических ведомств. На них также должны будут присутствовать представители России, Китая и других», - цитирует ТАСС слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги из эфира телеканала NHK.

Ранее в МИД РФ оценили высказывание стран G7 о России. Мария Захарова прокомментировала заявление стран Группы семи о желании наладить отношения с Москвой.