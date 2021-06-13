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В МИД РФ оценили заявление G7 о России

Анна Касаткина
23:40 13.06.2021
Участники Группы семи выразили заинтересованность в стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой.
В МИД РФ оценили заявление G7 о России
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Выстраивание отношений с РФ зависит от стран Группы семи (G7), так как предсказуемость России подтверждена годами и делами. Об это заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя коммюнике по итогам саммита G7.

Как утверждается в коммюнике, участники G7 хотят стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой и намерены действовать вместе с ней в сферах общего интереса.

В своем Telegram-канале Захарова отметила, что ранее «семерка» заявляла о том, что Россия должна стать более стабильной и предсказуемой, теперь же эта задача стала сферой совместных отношений, то есть зависит от всех сторон.

«Учитывая, что наша предсказуемость подтверждена годами и делами, дело за "семеркой", у которой с этой сферой не очень», - подчеркнула она.

В мае Группа семи выпустила совместное заявление, в котором, в частности, утверждалось, что РФ продолжает нарушать международный порядок, в связи с чем, по их мнению, необходимо укрепить коллективные возможности по ее сдерживанию. Члены G7 также выразили обеспокоенность ухудшением отношений с Москвой и намерение их стабилизировать.

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