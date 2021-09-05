В МВД рассказали о резком росте числа ДТП с электросамокатами в России

Число ДТП с участием электросамокатов в России в этом году за семь месяцев резко возросло на 66%. При этом количество погибших в таких авариях увеличилось в четыре раза.

По данным, приведенным ТАСС пресс-центром МВД РФ, всего произошло 266 происшествий с электросамокатами. Восемь человек, из которых один ребенок, погибли, еще 275 - пострадали. Среди пострадавших - 39 детей. Лидерами по количеству ДТП с электросамокатами стали Санкт-Петербург (58), Москва (55), Краснодарский край (21), Татарстан (12) и Подмосковье (11).

В прошлом году, указано в статистике МВД, количество аварий не превысило 160. Происшествий с участием пострадавших детей было почти в два раза меньше (21). Случаев гибели в 2020 году произошло в четыре раза меньше (2). Пострадавших тогда в совокупности было 164.

Ранее стало известно, что неизвестные повредили солидолом около 800 электросамокатов в Москве. Эксперты устанавливают сумму ущерба.