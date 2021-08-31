В Москве около 800 электросамокатов повреждены солидолом

В Москве неизвестные повредили электросамокаты, облив их солидолом. Об этом пишет Forbes, цитируя свои источники. Правоохранительные органы уже начали поиск преступников.

По данным пресс-службы ГУ МВД России, в ведомство обратились представители компании Urent и сервиса «Яндекс». Также представитель кикшеринга Whoosh рассказал, что у них повреждено почти 500 самокатов. Поврежденные средства движения стояли на Крымском Валу и Ленинском проспекте.

Сумма ущерба устанавливается, МВД организовало проверку, эксперты устанавливают сумму ущерба.

Ранее в московской квартире произошел взрыв электросамоката. По данным СК, в результате инцидента погибли подросток и мужчина.