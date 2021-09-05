В США рассказали о возможной победе Трампа над Байденом на новых выборах

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп мог бы одержать победу над действующим президентом Джо Байденом в случае проведения новых выборов на фоне ситуации в Афганистане, показывает опрос, проведенный Колледжем Эмерсон.

По данным учебного заведения, Байден проиграл бы Трампу один процентный пункт - 46% против 47%. Отдать голоса за действующего президента готовы 60% сторонников Демократической партии, однако 39% опрошенных предпочли бы видеть лидером США в 2024 году другого человека. Трампа же, согласно данным опроса, поддержали бы 67% сторонников Республиканской партии.

Кроме того, на вопрос, касающийся вывода войск из Афганистана, 68% опрошенных ответили, что Америка потерпела поражение в войне. Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября. В нем, сообщает ТАСС, участвовали 1,2 тысячи зарегистрированных избирателей.

Ранее пользователи Twitter обсуждали вновь «заснувшего» на официальном мероприятии Байдена. Президент США оригинально повел себя во время переговоров с министром Израиля Нафтали Беннетом.