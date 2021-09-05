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В США рассказали о возможной победе Трампа над Байденом на новых выборах

Елизавета Потейчук
04:06 05.09.2021
По данным опроса, проведенного специалистами частного университета Бостона, Трамп обошел бы Байдена на процентный пункт в случае проведения новых выборов президента США.
В США рассказали о возможной победе Трампа над Байденом на новых выборах
© Фото: Brandon Bell Keystone Press Agency Globallookpress
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Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп мог бы одержать победу над действующим президентом Джо Байденом в случае проведения новых выборов на фоне ситуации в Афганистане, показывает опрос, проведенный Колледжем Эмерсон.

По данным учебного заведения, Байден проиграл бы Трампу один процентный пункт - 46% против 47%. Отдать голоса за действующего президента готовы 60% сторонников Демократической партии, однако 39% опрошенных предпочли бы видеть лидером США в 2024 году другого человека. Трампа же, согласно данным опроса, поддержали бы 67% сторонников Республиканской партии.

Кроме того, на вопрос, касающийся вывода войск из Афганистана, 68% опрошенных ответили, что Америка потерпела поражение в войне. Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября. В нем, сообщает ТАСС, участвовали 1,2 тысячи зарегистрированных избирателей.

Ранее пользователи Twitter обсуждали вновь «заснувшего» на официальном мероприятии Байдена. Президент США оригинально повел себя во время переговоров с министром Израиля Нафтали Беннетом.

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