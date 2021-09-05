Число жертв ДТП с автобусом в Египте достигло 12 человек

Число жертв аварии с участием автобуса на трассе Суэц-Каир в Египте увеличилось до 12 человек. Об этом ТАСС сообщили в больнице, куда доставили около 40 пострадавших с травмами различной степени тяжести. Данные о том, были ли в автобусе иностранцы, к настоящему моменту отсутствуют.

«Среди пострадавших много тяжелых, несколько человек находятся в критическом состоянии», - отметили в больнице.

Авария на трассе произошла в минувшие сутки. Автобус, двигаясь по направлению в столицу Египта, опрокинулся на трассе Суэц-Каир. На место аварии было направлено около 30 машин скорой помощи.