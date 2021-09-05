СМИ: восемь человек погибло в аварии с участием автобуса на трассе Суэц-Каир в Египте

По данным портала Al-Masry Al-Youm, на дороге Суэц-Каир в минувшие сутки по направлению в сторону столицы Египта опрокинулся автобус, в результате чего погибло восемь человек, и еще 38 - ранены. Директор Суэцкой больницы, доктор Мохамед Тантави, сообщает пресса, направил около 30 машин скорой помощи к месту аварии.

По данным источников, среди погибших и раненых есть дети. Замминистра здравоохранения Суэца, доктор Исмаил Аль-Хефнави объявил чрезвычайное положение в Суэцкой больнице общего профиля, чтобы оперативно выяснить, каким образом помочь раненым, сообщают СМИ.

Оказалось, что автобус из Шарм-эль-Шейха ехал в Каир. Далее он пересек 109-километровую трассу и выехал на трассу Суэц-Каир. Авария произошла примерно через 2 километра, отмечается в публикации.

Ранее в Перу погибло 29 человек после падения автобуса в пропасть. В результате аварии пострадало еще 55 человек.