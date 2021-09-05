Карпин остался недоволен игрой футболистов сборной России в матче с командой Кипра

Игроки футбольной сборной РФ продемонстрировали не слишком выдающуюся игру в матче с командой Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Такое мнение выразил главный тренер россиян Валерий Карпин.

По его словам, результат оказался приемлемым, однако проблемы с физическим, функциональным, состоянием спортсменов не давали им «делать простые вещи». Особенно это, согласно мнению Карпина, было заметно после 60-й минуты встречи.

«Второй тайм с 60-й минуты совсем не порадовал, очень плохо», - высказался он.

Он отметил, что сборной необходима ротация. Также Карпин заявил, что в прошедшем футбольном матче хотелось бы выиграть с большим и даже, возможно, значительно большим счетом: «и 3:0, и 4:0, и 7:0, и 8:0».

«Погодные условия, может, и сказались, но это оправдания для слабых», - цитирует тренера РИА Новости.

Ранее сборная России по футболу обыграла киприотов в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 2:0.