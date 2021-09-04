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Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче Чемпионата мира по футболу

Кира Тило
20:55 04.09.2021
Российские футболисты обыграли команду Кипра со счетом 2:0.
Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче Чемпионата мира по футболу
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Сборная России по футболу обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира Чемпионата мира. Победные мячи забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов, голевые передачи отдал Федор Смолов. На 75-й минуте за сборную дебютировал 19-летний нападающий Константин Тюкавин.

Сегодняшний матч был вторым для российской команды под руководством Валерия Карпина, но первым победным. Предыдущая игра у России была с Хорватией, где футболисты сыграли вничью.

Ранее главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин рассказал о сроках своего контракта с Российским футбольным союзом (РФС).

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