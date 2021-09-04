Сборная России обыграла Кипр в отборочном матче Чемпионата мира по футболу
Российские футболисты обыграли команду Кипра со счетом 2:0.
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Сборная России по футболу обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира Чемпионата мира. Победные мячи забили Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов, голевые передачи отдал Федор Смолов. На 75-й минуте за сборную дебютировал 19-летний нападающий Константин Тюкавин.
Сегодняшний матч был вторым для российской команды под руководством Валерия Карпина, но первым победным. Предыдущая игра у России была с Хорватией, где футболисты сыграли вничью.
Ранее главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин рассказал о сроках своего контракта с Российским футбольным союзом (РФС).