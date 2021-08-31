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СМИ: в Перу 29 человек погибли после падения автобуса в пропасть

Кира Тило
21:00 31.08.2021
По данным СМИ, в результате аварии погибло 29 человек, и не менее 35 получили ранения.
СМИ: в Перу 29 человек погибли после падения автобуса в пропасть
© Фото: pixabay.com
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По данным СМИ, утром 31 августа в Перу перевернулся междугородний автобус на 72-м километре Центрального шоссе в Матукане. Автобус ехал из города Уануко в столицу Перу, но упал в пропасть высотой более 200 метров. Тяжело раненые пассажиры были доставлены в больницы городов Чосика и Матукана. Как пишет пресса, не менее 35 человек получили ранения, погибших — 29 человек. Об этом сообщает издание Latina.

По данным портала Gestion, полковник дорожной полиции Мануэль Лосада Моралес сказал, что точное число погибших до конца не известно. Также он отметил, что возможной причиной аварии стал уснувший водитель.

«Примерно в 4:00 на 72-м километре Центрального шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Мы подтвердили, что у нас есть погибшие. Их число будет расти », — цитирует полковника СМИ.

По данным других источников, предположительно водитель автобуса сначала врезался в холм, а затем упал в реку.

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