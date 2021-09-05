В МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Украина готова к встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Соответствующее заявление сделал руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы не прячемся», - подчеркнул он в эфире телеканала «Интер».

При этом дипломат добавил, что у украинской стороны создается впечатление, что именно Москва «постоянно находит отговорки», чтобы этой встречи не состоялось.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, поскольку отношения между двумя странами нужно исправлять. Представитель Кремля, однако, отметил, что в Москве пока не видят желание Киева провести такую встречу.