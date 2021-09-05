Песков: Россия подтверждает желание идти на нормализацию отношений с Украиной

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским и обсудить нормализацию отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он отметил, что взаимной воли Киева на диалог не наблюдается.

«Если говорить о политической воле президента Путина - он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот то печальное состояние, в котором сейчас пребывают российско-украинские отношения, это никуда не годится, и по идее это надо, конечно, исправлять. Но пока такой же взаимной политической воли из Киева мы не видим», - сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Песков заявил, что встреча украинского лидера Владимира Зеленского и главы Белого дома Джозефа Байдена не может оказать влияния на отношения США и России. При это Москва не считает, что имеет право вмешиваться в этот диалог.