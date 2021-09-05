Под Воронежем найдено место падения бомбардировщика ВОВ
В Воронежской области участники поискового движения «Дон» обнаружили место падения советского самолета. Изучив фрагменты, участники объединения пришли к выводу, что это части советского скоростного бомбардировщика АНТ-40-2. Об этом сообщает пресс-служба «Дона».
«Поисковое объединение „Дон“ обнаружило место падения самолета, потерпевшего крушение в годы Великой Отечественной войны в Семилукском районе. Изучив фрагменты элементов конструкции, эксперты пришли к выводу, что это советский скоростной бомбардировщик АНТ-40-2 - редкая для Воронежской области находка. Машину удалось разыскать из-за того, что Дон обмелел - в этом году уровень упал более чем на 3 метра, и фрагменты бомбардировщика показались практически над поверхностью», - говорится в сообщении.