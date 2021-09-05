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Под Воронежем найдено место падения бомбардировщика ВОВ

Кира Тило
22:34 05.09.2021
Участники поискового объединения «Дон» обнаружили фрагменты самолета Великой Отечественной войны.
Под Воронежем найдено место падения бомбардировщика ВОВ
© Фото: don-poisk.com
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В Воронежской области участники поискового движения «Дон» обнаружили место падения советского самолета. Изучив фрагменты, участники объединения пришли к выводу, что это части советского скоростного бомбардировщика АНТ-40-2. Об этом сообщает пресс-служба «Дона».

«Поисковое объединение „Дон“ обнаружило место падения самолета, потерпевшего крушение в годы Великой Отечественной войны в Семилукском районе. Изучив фрагменты элементов конструкции, эксперты пришли к выводу, что это советский скоростной бомбардировщик АНТ-40-2 - редкая для Воронежской области находка. Машину удалось разыскать из-за того, что Дон обмелел - в этом году уровень упал более чем на 3 метра, и фрагменты бомбардировщика показались практически над поверхностью», - говорится в сообщении.

© don-poisk.com

Отмечается, что работы по подъему основных фрагментов самолетов продолжаются, но пока не найдены номерные детали и заводские шильды.

«Также поиск в архивных документах пока что не дал информации о безвозвратной потере скоростного бомбардировщика. Отсутствие данных затрудняет установление личностей членов экипажа, однако специалисты уверены, что история самолета прояснится в ближайшее время», - поясняется в сообщении.

Ранее президентская библиотека опубликовала рассекреченные документы предвоенного периода. В материалах описаны 22 месяца Второй мировой до нападения на Советский Союз, а в архивах находятся оригиналы документов и карт о планируемых операциях.

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