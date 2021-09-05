Под Воронежем найдено место падения бомбардировщика ВОВ

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Отмечается, что работы по подъему основных фрагментов самолетов продолжаются, но пока не найдены номерные детали и заводские шильды.

«Также поиск в архивных документах пока что не дал информации о безвозвратной потере скоростного бомбардировщика. Отсутствие данных затрудняет установление личностей членов экипажа, однако специалисты уверены, что история самолета прояснится в ближайшее время», - поясняется в сообщении.

Ранее президентская библиотека опубликовала рассекреченные документы предвоенного периода. В материалах описаны 22 месяца Второй мировой до нападения на Советский Союз, а в архивах находятся оригиналы документов и карт о планируемых операциях.