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Президентская библиотека опубликовала рассекреченные архивы предвоенного времени

Кира Тило
15:40 03.09.2021
Президентская библиотека опубликовала рассекреченные документы предвоенного периода.
Президентская библиотека опубликовала рассекреченные архивы предвоенного времени
© Фото: Президентская библиотека, Facebook
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На сайте Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина появились рассекреченные архивы предвоенного периода. Оцифрованные материалы пополнили комплекс документов, посвященных Второй мировой войне.

«Более 3,5 тысячи оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов периода 1 сентября 1939 года - 22 июня 1941 года пополнили комплекс «Вторая мировая война в архивных документах» и будут доступны широкой аудитории 3 сентября, в памятную дату, день окончания Второй мировой войны, на портале Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Управления делами президента Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Также известно, что в материалах описаны 22 месяца Второй мировой до нападения на Советский Союз. В архивах находятся оригиналы и переводы документов и карт о планируемых операциях.

«Впервые на одном ресурсе можно будет увидеть на языке оригинала и в переводе документы о подготовке нацистской Германией войны против СССР, находящиеся на постоянном хранении в разных архивах, протоколы совещания у А. Гитлера о планируемой операции на Востоке, директива №21 о войне с СССР от 18 декабря 1940 года, карта „План „Барбаросса“, директивы вермахта об установлении оккупационного режима на подлежащей захвату территории СССР и другие документы немецкого командования», - уточняется на сайте.

Ранее стало известно о рассекреченных документах о японском «чумном» оружии времен ВОВ. В отряде 731 Квантунской армии велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами.

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