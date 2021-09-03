Президентская библиотека опубликовала рассекреченные архивы предвоенного времени

На сайте Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина появились рассекреченные архивы предвоенного периода. Оцифрованные материалы пополнили комплекс документов, посвященных Второй мировой войне.

«Более 3,5 тысячи оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов периода 1 сентября 1939 года - 22 июня 1941 года пополнили комплекс «Вторая мировая война в архивных документах» и будут доступны широкой аудитории 3 сентября, в памятную дату, день окончания Второй мировой войны, на портале Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Управления делами президента Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Также известно, что в материалах описаны 22 месяца Второй мировой до нападения на Советский Союз. В архивах находятся оригиналы и переводы документов и карт о планируемых операциях.

«Впервые на одном ресурсе можно будет увидеть на языке оригинала и в переводе документы о подготовке нацистской Германией войны против СССР, находящиеся на постоянном хранении в разных архивах, протоколы совещания у А. Гитлера о планируемой операции на Востоке, директива №21 о войне с СССР от 18 декабря 1940 года, карта „План „Барбаросса“, директивы вермахта об установлении оккупационного режима на подлежащей захвату территории СССР и другие документы немецкого командования», - уточняется на сайте.

Ранее стало известно о рассекреченных документах о японском «чумном» оружии времен ВОВ. В отряде 731 Квантунской армии велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами.