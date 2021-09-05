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«Историческая» встреча: как прошла первая беседа Байдена и Зеленского

Юлия Шатилова
Кира Тило
20:12 05.09.2021
На этой неделе встретились главы Украины и США. Пока украинские журналисты ходили за Зеленским, Белый дом показывал незаинтересованность во встрече.
© Видео: ТРК ВС РФ «Звезда» © Фото: Doug Mills Keystone Press Agency Globallookpress
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На американской земле Зеленского в аэропорту Вашингтона встретили восемь человек, среди которых не было никого из высокопоставленных лиц американской администрации. Ковровых дорожек и торжественного караула тоже не было. В Белом доме не скрывали — сейчас не до встречи с президентом Украины.

Когда украинский лидер добрался до одного из самых дорогих отелей Вашингтона, то сразу вышел на пробежку к Белому Дому, где его уже ждали журналисты Украины.

«Ну не то чтобы была пробежка, скорее разминка. Встреча будет конструктивной, предметной. Мне кажется, она будет достаточно нормальной», — отметил Зеленский.

Пока украинские журналисты следят за Зеленским, на американских каналах говорят обо всем, кроме встречи президентов. Афганские беженцы, гибель американских морпехов, ущерб от урагана «Ида» — самый неподходящий момент для визита.

Зеленский отправился на встречи без кортежа мотоциклистов и с одной машиной вашингтонской полиции. Сначала он приехал к министру энергетики США Дженнифер Гренхольм, и сразу же раскритиковал российский газ, назвав его самым грязным в мире из-за выбросов метана, коррупции, шантажа и манипуляций.

После этого Зеленский едет в Пентагон. Министр обороны США Ллойд Остин пообещал выделить 60 миллионов долларов. Также оказалось, что с президентом Украины приехало почти все правительство.

Обсуждению подвергся пресс-секретарь Украины Сергей Никифоров. Он позирует с высунутым языком на фоне монумента Джорджа Вашингтона, который олицетворяет уважение американской нации к первому президенту. Снимок тут же назвали национальным позором. Но Никифоров не понял такого шквала осуждения.

«Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить. Но зато я теперь лучше понимаю ожидания людей от пресс-секретаря президента: каменное лицо, улыбаться нельзя, язык высовывать нельзя, танцевать нельзя, ничего нельзя», — сказал пресс-секретарь Украины.

В день встречи с Джо Байденом к Зеленскому приехала Виктория Нуланд. Девушка, которая раздавала печенье на киевском майдане. Журналисты начали иронизировать, принесла ли она в этот раз сладости для украинской делегации.

Американский лидер начал встречу с дежурных фраз, что Киев — стратегический партнёр.

«Украина и Соединенные Штаты имеют схожую систему ценностей. Америка по-прежнему твердо привержена суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии, а также нашей поддержке евроатлантических устремлений Украины», — сказал Байден.

По итогам встречи США предоставят Украине новый кредит в размере 3 млрд долларов на закупку американских товаров. Больше никакой конкретики, особенно в вопросах компенсации за запуск «Северного потока-2» и членство в Североатлантическом альянсе, не прозвучало.

По словам пресс-секретаря Белого дома Дженифер Псаки, Украине необходимо предпринять некоторые усилия по продвижению реформ и модернизации.

«Есть шаги, которые необходимо предпринять Украине. это усилия по продвижению реформ в области верховенства права, модернизация оборонного сектора и расширение экономического роста», — заявила Псаки.

Также не было разговоров о подключении Америки к урегулированию конфликта на юго-востоке и Минскому процессу. Несмотря на то, что это — единственные имеющиеся договоренности, позволяющие сохранять относительный мир в Донбассе.

Хотя переговоры Байдена и Зеленского длились около двух часов, американская сторона отказалась от совместного брифинга. Как только переговоры закончились, журналисты начали прямо с мест выкрикивать вопросы Джо Байдену про Афганистан, которые он оставил без ответа.

Зато итоги визита Зеленского в США активно обсуждают на украинских ток-шоу. В Москве тоже отреагировали на результаты переговоров двух президентов. По словам Дмитрия Пескова «украино-американская дружба против России и военная помощь Вашингтона Киеву может сказаться негативным образом на конфликте в Донбассе». В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил зачем Западу нужна Украина.

«Президент Зеленский заявил, что „если ты считаешь, что ты русский на Украине, то убирайся отсюда в свою Россию“. Это он официально заявил в интервью. И молчание Запада выдает его с головой, значит ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию», — подчеркнул Лавров.

Пока Зеленского не было в стране, советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что страна должна носить имя Русь-Украина, войну на Донбассе следует называть русско-российской, а украинский язык переименовать в «руськую мову».

«Надо у них отобрать бренд „русских“. Русь — это мы… Я бы сменил название государств, назвал бы нас „Русь-Украина“, двойное название сделал бы», — считает Арестович.

В Москве с иронией прокомментировали такую инициативу, и представитель МИД РФ Мария Захарова предложила свой вариант.

«Во-первых, здорово, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю — „Укрусь“», — сказала Захарова.

В СМИ появились данные опроса проведенного специалистами частного университета Бостона. Согласно показателям, Трамп обошел бы Байдена на процентный пункт в случае проведения новых выборов президента США.

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