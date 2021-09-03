Япония, Афганистан и Лавров с Шойгу: о чем говорил Путин в главный день ВЭФ во Владивостоке

На Восточном экономическом форуме сегодня был главный день. Выступает президент России Владимир Путин и под модерированием политического журналиста телеканала «Россия 1» Сергея Брилева говорит о самых важных событиях в стране и мире - о ситуации в Афганистане, о мирном договоре с Японией, но в первую очередь, конечно, о развитии Дальнего Востока.

В зале присутствуют представители крупного бизнеса и правительственные делегации. По видеосвязи зачитывают обращения лидеры ведущих мировых держав региона. Общение с участниками форума президент России начинает со слов благодарности людям, которые живут и трудятся на Дальнем Востоке, называя и прежнее, и нынешнее поколение пионерами и первооткрывателями.

В прошлом году форум не проводился из-за пандемии. Сейчас ситуация значительно лучше. Прежде всего благодаря массовой вакцинации. Но этот вопрос нельзя политизировать - с этим соглашаются все мировые лидеры, выступающие на ВЭФ, включая главу КНР Си Цзиньпина.

«Очень мало делается, чтобы защитить в широком смысле человечество. А это плохо для самих производителей, потому что это бумерангом возвращается, крутится вокруг шарика земного. В Африке, например, минимальный уровень защиты и вакцинирования. А общение с африканскими странами есть, ну и будет оттуда возвращаться эта зараза», - начинает разговор на тему пандемии президент РФ.

Главная международная тема последних дней - Афганистан. Запрещенный «Талибан»* контролирует уже большую часть страны. Но гуманитарная ситуация там близка к критической.

«Это катастрофа, потому что американцы, люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов. А результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», - заключил Владимир Путин.

Прозвучал вопрос от Сергея Брилева и о возможном участии в форуме президента Украины.

«Это зависит не от России, это зависит от украинского народа и от избирателей. Они должны определять качество результата работы тех людей, за которых они проголосовали. Если президент Зеленский и реальную свою политику выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет? Конечно, да», - отметил президент РФ.

И о грядущих выборах в Госдуму, где первые номера в списке «Единой России» у глав Минобороны РФ и МИД РФ. Президент отмечает, что отпускать Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Государственную думу ему будет, конечно, жалко. Но такую готовность оба министра выразили сами.

Восточный экономический форум завершается. На площадках острова Русский проходят финальные встречи и подписание контрактов. Формирование новых предприятий, укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона - это тоже приоритеты развития Дальнего Востока. Но президент подчеркнул, что главное направление - это приумножение человеческого капитала и создание комфортных условий для жизни в регионах.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.