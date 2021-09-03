Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Япония, Афганистан и Лавров с Шойгу: о чем говорил Путин в главный день ВЭФ во Владивостоке

Валентина Пескова
Денис Ивлев
18:46 03.09.2021
Пленарное заседание Восточного экономического форума с участием главы России всегда является ключевым событием, которое собирает миллионную аудиторию в десятках стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

На Восточном экономическом форуме сегодня был главный день. Выступает президент России Владимир Путин и под модерированием политического журналиста телеканала «Россия 1» Сергея Брилева говорит о самых важных событиях в стране и мире - о ситуации в Афганистане, о мирном договоре с Японией, но в первую очередь, конечно, о развитии Дальнего Востока.

В зале присутствуют представители крупного бизнеса и правительственные делегации. По видеосвязи зачитывают обращения лидеры ведущих мировых держав региона. Общение с участниками форума президент России начинает со слов благодарности людям, которые живут и трудятся на Дальнем Востоке, называя и прежнее, и нынешнее поколение пионерами и первооткрывателями.

В прошлом году форум не проводился из-за пандемии. Сейчас ситуация значительно лучше. Прежде всего благодаря массовой вакцинации. Но этот вопрос нельзя политизировать - с этим соглашаются все мировые лидеры, выступающие на ВЭФ, включая главу КНР Си Цзиньпина.

«Очень мало делается, чтобы защитить в широком смысле человечество. А это плохо для самих производителей, потому  что это бумерангом возвращается, крутится вокруг шарика  земного. В Африке, например, минимальный уровень защиты и вакцинирования. А общение с африканскими странами есть, ну и будет оттуда возвращаться эта зараза», - начинает разговор на тему пандемии президент РФ.

Главная международная тема последних дней - Афганистан.  Запрещенный «Талибан»* контролирует уже большую часть страны. Но гуманитарная ситуация там близка к критической.  

«Это катастрофа, потому что американцы, люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов. А результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», - заключил Владимир Путин.

Прозвучал вопрос от Сергея Брилева и о возможном участии в форуме президента Украины.

«Это зависит не от России, это зависит от украинского народа и от избирателей. Они должны определять качество результата работы тех людей, за которых они проголосовали. Если президент Зеленский и реальную свою политику выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет? Конечно, да», - отметил президент РФ.

И о грядущих выборах в Госдуму, где первые номера в списке «Единой России» у глав Минобороны РФ и МИД РФ. Президент отмечает, что отпускать Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Государственную думу ему будет, конечно, жалко. Но такую готовность оба министра выразили сами.

Восточный экономический форум завершается. На площадках острова Русский проходят финальные встречи и подписание контрактов. Формирование новых предприятий, укрепление сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона - это тоже приоритеты развития Дальнего Востока. Но президент подчеркнул, что главное направление - это приумножение человеческого капитала и создание комфортных условий для жизни в регионах.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:46 В стране и мире
Видео
Япония, Афганистан и Лавров с Шойгу: о чем говорил Путин в главный день ВЭФ во Владивостоке
18:28 Армия
Дрожь земли, звон стреляных гильз: в КНР завершился самый захватывающий этап «Суворовского натиска»
17:58 Спорт
Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса как лучший бомбардир сборной
17:53 В стране и мире
Видео
На Москву и Подмосковье обрушился сильный ливень и град
16:00 В стране и мире
Таиланд призывает создать систему взаимного признания сертификатов вакцинации
Популярное
Видео
Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, они хорошо работают
Мантуров: самолет SSJ100 в стиле Aurus появится в ближайшее время
Видео
Ракета Alpha взорвалась вскоре после запуска в Калифорнии
Видео
Шойгу спрогнозировал появление гиперзвуковых летательных аппаратов
Самолет Як-40 может получить водородный двигатель
Видео
Опубликованы кадры первого Aurus на водородном топливе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.