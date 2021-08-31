Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 72 природных возгорания в РФ

За минувшие сутки в России ликвидировано 72 природных пожара на площади 2429 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. Уже к полуночи 31 августа на территории РФ было зафиксировано 111 лесных возгораний площадью в 239 321 гектар, которые активно тушили.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 30 августа 2021 года в России лесопожарными силами ликвидировано 72 лесных пожара на площади 2429 гектаров», - цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент самые масштабные пожары происходят в Якутии. На территории региона действует 17 пожаров на площади 170 877 гектаров.

Сейчас в Якутии для ликвидации возгораний привлечены военнослужащие. Сводный отряд инженеров ВВО при помощи спецтехники продолжает спасать якутские леса.