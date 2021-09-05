В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявлен желтый уровень опасности из-за ветра с утра понедельника.Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.

«Погода потенциально опасна. Ветер до 15 м/с. Период предупреждения в Москве с 11:00 до 17:00 6 сентября, в Московской области - с 11:00 до 19:00 6 сентября», — цитирует синоптиков РИА Новости.

Также в Подмосковье объявлен желтый уровень опасности из-за заморозков. Предупреждение будет действовать с 3:00 до 6:00 6 сентября.

Ранее синоптик предупредил россиян о «климатических качелях» в сентябре. По его словам, жители страны почувствует как заметное похолодание, так и практически бабье лето.