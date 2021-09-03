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Синоптик предупредил россиян о «климатических качелях» в сентябре

Анна Берестовая
02:11 03.09.2021
В Центре «Фобос» рассказали россиянам, как будет меняться погода в течение сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Звезде», каким сентябрь 2021 года окажется для жителей ряда территорий Центральной России, включая Москву и Московскую область. По его словам, месяц условно «располовинится», показав как заметное похолодание, так и практически бабье лето.

«С каждым днем в тыл ныряющих североатлантических циклонов будут поступать все более студеные воздушные массы. Соответственно, первая семидневка будет очень холодной - на пять градусов ниже положенной нормы», - указал метеоролог.

Тишковец отметил, что температура начнет соответствовать климату только ближе к середине месяца. После этого вторая половина сентября будет заметно более благополучной.

«"Климатические качели" возьмут обратный ход. Среднесуточная температура воздуха в середине сентября вернется в свое климатическое русло. Это ночью +5-10, днем +17-18. Ну и после чего третья и четвертая недели станут даже теплее многолетних показателей с превышением на 0,5-1 градус и общим количеством осадков 60-70 процентов», - описал специалист.

Скорее всего именно в этот период, во второй половине сентября, случится, как подметил Тишкоцец, классическое бабье лето. Определить же, когда оно точно начнется, согласно заявлению эксперта, предстоит уже краткосрочным прогнозов.

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