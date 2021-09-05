В Токио погашен огонь Паралимпиады на церемонии закрытия Игр

В Токио прошла церемония закрытия Паралимпийских Игр - 2020. Огонь соревнований погашен на Национальном стадионе в столице Японии. Ранее стало известно, что губернатор Токио передала паралимпийский флаг главе Международного паралимпийского комитета, а он вручил его мэру Парижа. Там пройдут XVII летние Паралимпийские игры с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Всего на Играх в Токио было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Победу в общем медальном зачете одержала команда Китая. Сборная России, из-за санкций СAS выступавшая без национального флага и гимна, заняла четвертое место по общему количеству медалей.

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков оценил результаты паралимпийцев РФ в Токио. По его словам, спортсмены показали лучшие результаты за всю историю Игр.