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В Токио погашен огонь Паралимпиады на церемонии закрытия Игр

Кира Тило
16:24 05.09.2021
Огонь Паралимпийских игр в Токио погашен на церемонии закрытия Игр в столице Японии.
В Токио погашен огонь Паралимпиады на церемонии закрытия Игр
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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В Токио прошла церемония закрытия Паралимпийских Игр - 2020. Огонь соревнований погашен на Национальном стадионе в столице Японии. Ранее стало известно, что губернатор Токио передала паралимпийский флаг главе Международного паралимпийского комитета, а он вручил его мэру Парижа. Там пройдут XVII летние Паралимпийские игры с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

Всего на Играх в Токио было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Победу в общем медальном зачете одержала команда Китая. Сборная России, из-за санкций СAS выступавшая без национального флага и гимна, заняла четвертое место по общему количеству медалей.

Глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков оценил результаты паралимпийцев РФ в Токио. По его словам, спортсмены показали лучшие результаты за всю историю Игр.

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