Директор нижегородской гимназии высказалась о ситуации с отравлением учеников

Наталья Онищенко, директор «Гимназии №13» Нижнего Новгорода, в которой накануне было зафиксировано большое число обращений младшеклассников с признаками отравления, рассказала подробности произошедшего. В первую очередь она отметила, что в школе работают Прокуратура, Следственный комитет, Роспотребнадзор, которые выясняют причину случившегося.

«По факту произошедшего в гимназии в здании начальной школы могу сообщить следующее: вчера все больше и больше детей стали обращаться с тем, что болит живот и появилась рвота. Как только такое обращение со стороны ребенка было... мы вызывали родителей и отправляли домой детей. К концу рабочего дня таких детей домой было отправлено 40 человек», - описала глава школы события пятницы, 3 сентября.

В связи с произошедшим в столовой учебного заведения была начата проверка чистоты помещения и качества продуктов, предлагаемых для школьников. Онищенко отметила, что всю гимназию обеспечивает один поставщик продуктов, с которым начато сотрудничество с этого учебного года.

«Нам поставляет продукты дирекция организации школьного питания - муниципальное бюджетное учреждение. Они поставляют продукты и в это здание, где находится начальная школа, и в другое здание, где находятся дети с 5 по 11 класс», - подметила она.

По словам директора, среди учащихся 5-11 классов случаев появления симптомов отравления не отмечалось. Она также заверила, что на протяжении ее нахождения на должности подобных ситуаций ни разу не возникало.

«За все время моей работы ни массовых, ни единичных случаев отравления детей либо каких-то подобных происшествий, которые нас очень расстраивают, безусловно, не было никогда», - заявила глава гимназии.

Директор объяснила, что после того, как будут выявлены причины произошедшего, учреждение обязуется выполнить все предписанные им указания - будь то возобновление учебного процесса или какие-либо иные действия.

«У нас есть в инструкции, что по каждому такого рода случаю мы проводим дополнительную дезинфекцию кроме той, которая ведется регулярно», - добавила она.

Онищенко уточнила, что жаловавшиеся на недомогание дети были из разных классов. Кроме того, какие-то из заметивших проблемы со здоровьем младшеклассники ели, а какие-то не ели в школьной столовой.

«Учительница в столовой ела. Среди педагогического персонала, тоже, из тех, кто ел в столовой, у кого-то есть эти признаки, у кого-то - нет. У всех по-разному. Буфет эти три дня не работал, только горячее питание», - рассказала директор.

Ранее в Минздраве региона сообщили, что у всех госпитализированных учеников нижегородской «Гимназии №13» наблюдались симптомы ротавирусной инфекции. Состояние детей было оценено как средней тяжести (ближе к легкой).