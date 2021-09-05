Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Директор нижегородской гимназии высказалась о ситуации с отравлением учеников

Анна Берестовая
Олег Лавров
02:20 05.09.2021
Директор гимназии в Нижнем Новгороде рассказала о массовом обращении детей с симптомами отравления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Наталья Онищенко, директор «Гимназии №13» Нижнего Новгорода, в которой накануне было зафиксировано большое число обращений младшеклассников с признаками отравления, рассказала подробности произошедшего. В первую очередь она отметила, что в школе работают Прокуратура, Следственный комитет, Роспотребнадзор, которые выясняют причину случившегося.

«По факту произошедшего в гимназии в здании начальной школы могу сообщить следующее: вчера все больше и больше детей стали обращаться с тем, что болит живот и появилась рвота. Как только такое обращение со стороны ребенка было... мы вызывали родителей и отправляли домой детей. К концу рабочего дня таких детей домой было отправлено 40 человек», - описала глава школы события пятницы, 3 сентября.

В связи с произошедшим в столовой учебного заведения была начата проверка чистоты помещения и качества продуктов, предлагаемых для школьников. Онищенко отметила, что всю гимназию обеспечивает один поставщик продуктов, с которым начато сотрудничество с этого учебного года.

«Нам поставляет продукты дирекция организации школьного питания - муниципальное бюджетное учреждение. Они поставляют продукты и в это здание, где находится начальная школа, и в другое здание, где находятся дети с 5 по 11 класс», - подметила она.

По словам директора, среди учащихся 5-11 классов случаев появления симптомов отравления не отмечалось. Она также заверила, что на протяжении ее нахождения на должности подобных ситуаций ни разу не возникало.

«За все время моей работы ни массовых, ни единичных случаев отравления детей либо каких-то подобных происшествий, которые нас очень расстраивают, безусловно, не было никогда», -  заявила глава гимназии.

Директор объяснила, что после того, как будут выявлены причины произошедшего, учреждение обязуется выполнить все предписанные им указания - будь то возобновление учебного процесса или какие-либо иные действия.

«У нас есть в инструкции, что по каждому такого рода случаю мы проводим дополнительную дезинфекцию кроме той, которая ведется регулярно», - добавила она.

Онищенко  уточнила, что жаловавшиеся на недомогание дети были из разных классов. Кроме того, какие-то из заметивших проблемы со здоровьем младшеклассники ели, а какие-то не ели в школьной столовой.

«Учительница в столовой ела. Среди педагогического персонала, тоже, из тех, кто ел в столовой, у кого-то есть эти признаки, у кого-то - нет. У всех по-разному. Буфет эти три дня не работал, только горячее питание», - рассказала директор.

Ранее в Минздраве региона сообщили, что у всех госпитализированных учеников нижегородской «Гимназии №13» наблюдались симптомы ротавирусной инфекции. Состояние детей было оценено как средней тяжести (ближе к легкой).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:17 В стране и мире
Число жертв ДТП с автобусом в Египте достигло 12 человек
02:20 В стране и мире
Видео
Директор нижегородской гимназии высказалась о ситуации с отравлением учеников
01:26 Армия
Видео
В парке «Патриот» состоялась церемония награждения «Клуба болельщиков» АрМИ-2021
00:46 Армия
Видео
В Белоруссии прошла церемония закрытия трех конкурсов АрМИ-2021
20:31 Армия
Видео
VII Армейские международные игры завершились грандиозным салютом
Популярное
Видео
Танковый биатлон. Финал. Азербайджан, Китай, Россия, Казахстан
Видео
«Не путать свою шерсть с государственной»: Рогозин о борьбе с коррупцией на космодроме Восточный
Паралимпиец Сафронов прокомментировал отказ украинца от совместного фото
Видео
«Выведет на орбиту 37 тонн»: Рогозин рассказал о сверхтяжелых ракетах «Ангара»
Видео
Путин: Лаврова и Шойгу жалко отпускать в Госдуму, они хорошо работают
Мантуров: самолет SSJ100 в стиле Aurus появится в ближайшее время
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.