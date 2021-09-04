В Минздраве назвали вероятную причину отравления школьников в Нижнем Новгороде

В региональном Министерстве здравоохранения сообщили о состоянии учащихся гимназии № 13 в Нижнем Новгороде, которые ранее были госпитализированы с отравлением.

«У всех детей наблюдались симптомы ротавирусной инфекции...Трое были госпитализированы в инфекционную больницу, но их состояние оценивалось как средней тяжести (ближе к легкой). Один ребенок уже отпущен на амбулаторное лечение. Два других еще остаются в больнице, но их здоровью ничего не угрожает, готовятся к выписке», - говорится в сообщении.

Как уточняется, в оказании медпомощи приняли участие детские поликлиники. Наибольше количество обращений родителей в медучреждения пришлось на вечер пятницы. В общей сложности за весь период наблюдения к медикам поступили обращения от родителей 24 детей, отметили в региональном министерстве.

Напомним, в пятницу, ученики 2-3 классов после первого урока пожаловались на плохое самочувствие. По прошествии часа родители начали забирать школьников. Было уточнено, что в гимназии дети не обедали.

По мнению специалистов, наиболее вероятной причиной недомогания может быть сезонная вирусная инфекция из группы ротавирусов. В данный момент ожидается заключение Роспотребнадзора. Были взяты смывы со стен и предметов, также будут проведены необходимые анализы у школьников и взрослых.

Также стало известно, что областная прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора начала проверку информации об ухудшении самочувствия детей. В данный момент выясняются причины и обстоятельства произошедшего.